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市场报道 | 2016年 8月 2日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受玉米和大豆期货跌势牵连

路透芝加哥8月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周一下滑，9月合约连跌五个交易日，交易商称受大豆和玉米期货跌势牵连。

9月小麦期货 收低1-3/4美分，报每蒲式耳4.06美元。

CBOT小麦期货盘中不时升至平盘之上，受基金空头回补和对法国小麦产量的担忧支撑。

咨询机构ODA将法国软麦产量预估下调220万吨，至2,820万吨，产量将为28年最低，法国是欧盟最大的小麦出产国。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国小麦66.2373万吨，高于预估的45-60万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为109,074口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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