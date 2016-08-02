芝加哥期市：CBOT小麦期货遭遇技术性卖压收低，10年来首次跌穿4美元

路透芝加哥8月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周二收低，近月合约10年来首次跌穿每蒲式耳4美元，分析师称因技术性卖压和大豆和能源期货跌势带来的压力。

全球小麦供应充裕仍对小麦市场是个利空因素。

9月小麦期货 收低4-3/4美分，报每蒲式耳4.01-1/4美元，盘中触及3.99-1/4美元的合约低点，且为2006年9月来的最低近月合约价格。

美国原油期货 受原油供应过剩忧虑打压重回每桶40美元之下，汤森路透核心商品CRB指数 跌0.5%，之前触及4月来最低。

埃及国有谷物购买机构GASC表示，在国际标购中买入6万吨俄罗斯小麦，没有美国小麦参与竞标。

美国农业部周一晚公布，最近一周美国春麦优良率为68%，同之前一周持平，春麦收割率为10%，冬麦收割率为89%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为105,924口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)