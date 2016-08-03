芝加哥期市：CBOT小麦期货从10年低位回升，因空头回补

《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周三因空头回补反弹，交易员称，此前一天现货月合约跌穿4美元，为近10年来首次。
CBOT-9月小麦期货收高9美分，报每蒲式耳4.10-1/4美元。
商品基金持有大量CBOT小麦期货净空头头寸，令市场易受一波波空头回补影响。
反弹受限，因美国和全球小麦供应充裕。
今日CBOT小麦期货预估成交量为113,190口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓及同期全球最大 白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。 以下为两支ETF的周五持仓量情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,976,712.5 1月13日 -- -- iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月13日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金