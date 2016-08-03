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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货从10年低位回升，因空头回补

路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周三因空头回补反弹，交易员称，此前一天现货月合约跌穿4美元，为近10年来首次。

CBOT-9月小麦期货收高9美分，报每蒲式耳4.10-1/4美元。

商品基金持有大量CBOT小麦期货净空头头寸，令市场易受一波波空头回补影响。

反弹受限，因美国和全球小麦供应充裕。

今日CBOT小麦期货预估成交量为113,190口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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