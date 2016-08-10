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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货受空头回补带动收高

路透芝加哥8月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，现货月9月合约领涨，交易商称因空头回补及对出口需求可能上升的乐观情绪带动。

9月小麦期货 结算价升4-3/4美分，报每蒲式耳4.21-3/4美元。

受套利交易带动，9月合约升幅超过远月合约，近几日登记交割的期货合约数量减少，通常这显示现货市场回报更丰。

对欧洲小麦产量和质量的担忧也提供支撑。农业组织InVivo表示，2016/17年度法国向欧盟以外的软麦出口量将骤降至480万吨，上一年度预估为1,250万吨。

在周五美国农业部公布月度供需报告前，路透访查的分析师预计其将小幅上调美国2016/17年度小麦产量和结转库存预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为169,136口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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