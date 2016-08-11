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市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收低，受技术性卖盘打压

路透芝加哥8月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌，交易员称，受技术性卖盘打压，软红冬麦需求疲弱给价格带来额外压力。

CBOT-9月小麦 收跌5-1/2美分，报每蒲式耳4.16-1/4美元，在价差交易中跑输远月合约。

美国农业部报告称，上周出口销售美国小麦60.76万吨，超过分析师35-55万吨的预估区间。

美国农业部周五将发布月度供需报告，路透调查的分析师预计，政府将小幅上调2016/17美国小麦产量预估和结转库存预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为186,878口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校)

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