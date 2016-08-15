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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 04:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘和供应充裕

路透芝加哥8月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一收跌，从盘初的升势中回落，交易员称，因技术性卖盘和供应充裕。

指标9月软红冬麦合约 在40日移动均线切入位附近遇到阻力，该合约自6月21日以来一直在该阻力位之下交易。 CBOT-9月合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳4.22美元，

市场没有理会好于预期的出口检验报告。

美国农业部称，上周出口检验美国小麦62.5154万吨，高于前周的40.7212万吨，分析师预估区间为40-60万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为190,808口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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