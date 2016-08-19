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市场报道 | 2016年 8月 20日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货持坚，因空头回补

路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅走高，交易员称，受助于空头回补。

全球供应充裕继续限制涨幅，市场仍困在区间内交易。

指标CBOT-9月合约 在20日波林格区间的高端遇到技术性阻力，在该合约的五日移动均线切入位获得支撑。

CBOT-9月合约 收于每蒲式耳4.27美元。本周，CBOT-9月合约上涨1.1%，为连续第三周上涨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,844口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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