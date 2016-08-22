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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，近月9月合约领跌

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦合约 周一收跌，近月9月合约领跌，交易员称，因技术性卖盘和缺少新的支撑性消息。

全球供应充裕和美国小麦出口需求疲弱持续打击价格。

CBOT-9月合约 收跌11-3/4美分，报每蒲式耳4.15-1/4美元。

商品市场普遍走疲也给本间市场带来压力，汤森路透跟踪19种商品CoreCommodity CRB指数 下跌0.8%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为143,676口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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