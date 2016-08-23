芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和预计加拿大小麦丰产

美国政经：特朗普警告德国宝马，在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透芝加哥8月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周二连续第二日下跌，受压于技术性卖盘和预计加拿大作物可能丰收，给本已充裕的市场增加供应。
CBOT-9月小麦合约 收跌7-1/2美分，报每蒲式耳4.07-3/4美元，盘中跌至8月12日以来最低的4.06-3/4美元。
加拿大统计局预计，麦类作物产量为3,050万吨，为25年来的第二大产量，较去年增加10.5%，主要由于硬粒小麦产量增加至680万吨。
美国农业部周一晚些时候称，美国春麦收割完成65%，高于前周的48%，也远高于46%的五年均值。
今日CBOT小麦期货预估成交量为132,551口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
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