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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货跌至三周低点，受大豆和玉米期货跌势拖累

路透芝加哥8月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，现货月9月合约 触及三周低点，交易商称跟随大豆和玉米期货跌势。

9月小麦期货结算价跌2-3/4美分，报每蒲式耳4.01-1/4美元，盘中跌至8月2日来最低的4.00-3/4美元，8月2日现货月小麦期货曾创下近十年来最低的3.99-1/4美元。

全球库存充裕以及出口竞争激烈继续打压美国小麦市场。

国际谷物理事会(IGC)将2016/17年全球小麦产量预估从之前的7.35亿吨提高至7.43亿吨。

美国农业部公布，最近一周出口销售美国小麦37.97万吨，低于市场预估的40-60万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,663口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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