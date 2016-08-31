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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连跌八日，近月合约触及10年新低

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三连续第八天下跌，近月合约触及10年低位，因全球供应充裕，且在埃及取消标购后，投资人担心出口需求。

全球最大的小麦进口国－埃及主要国营谷物采购机构在仅获得一份投标后取消了标购。这是埃及自周日重置了对麦角菌的零容忍政策后的第一份标购。

交投最活跃的12月合约 结算价跌4美分，报每蒲式耳3.88-1/4美元。

CBOT-9月小麦 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳3.61美元，此前降至3.59-1/2美元，为2006年8月来近月合约最低。

在政府数据显示，上周美国原油和馏分油库存意外大增后，商品市场普跌，小麦期货也受牵连。汤森路透核心商品CRB指数 下挫约1.4%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,937口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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