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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和全球供应充裕

路透芝加哥9月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收跌，交易员称，因技术性卖盘和全球库存充裕。

CBOT-12月合约 收跌3/4美分，报每蒲式耳3.98-1/2美元，但持于上周触及的合约低位3.86-3/4美元之上。

俄罗斯农业顾问公司IKAR称，将俄罗斯2016年小麦产量预估提高200万吨，至1.18亿吨。

美国农业部报告，上周出口检验美国小麦63.9315万吨，高于35-55万吨的行业预估区间。

CBOT报告，有27口CBOT-9月合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为61,383口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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