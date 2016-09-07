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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦延续升势，因空头回补及出口前景

路透芝加哥9月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三延续升势，交易商称因空头回补及投资人希望国际买家可能很快转投美国供应，因其他地区的谷物质量堪忧。

交易商乐观认为，价格较低的美国谷物可能能销往阿尔及利亚和摩洛哥等北非国家，而最大的小麦进口国埃及因质量问题拒收了一船罗马尼亚小麦。

美国小麦价格目前徘徊在约十年最低水准，且美元兑一篮子主要货币大跌带动了美国小麦在全球市场更具竞争力的前景。

CBOT-12月合约 收高4-1/4美分，报每蒲式耳4.02-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为69,108口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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