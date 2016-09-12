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市场报道 | 2016年 9月 13日 星期二 05:10 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收高，因技术性交易和与玉米合约的价差交易

路透芝加哥9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一上涨，交易员称，主要因为技术性交易，在市场间的价差交易调整后跑赢玉米期货。

CBOT-12月小麦合约 收高5-3/4美分，报每蒲式耳4.09-1/4美元，盘中触及两周高位的4.10美元。

小麦现货合约 比玉米现货合约 升水0.54美元，较周五收盘高0.08美元。

美国农业部在其月度报告中维持2016/17小麦结转库存预估11亿蒲式耳不变，符合分析师预估。

美国农业部的出口检验报告称，最新一周出口检验72.0436万吨小麦，高于50-70万吨的行业预估区间。

CBOT报告9月合约没有交割。

今日CBOT小麦期货成交量为96,029口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 利棣儿)

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