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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 04:54 BJT

芝加哥期市：小麦期货收涨，受助于空头回补和技术性买盘

路透芝加哥9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二小涨，连涨第三日。

交易商称，一轮温和的空头回补和技术性买盘支撑小麦市场。

指标CBOT-12小麦期货 升穿20日移动均线。

全球供应充裕和出口需求疲弱使小麦市场基调偏空，限制涨幅。

CBOT-12月小麦期货 升2美分，结算价报4.06美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为54,381口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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