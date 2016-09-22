芝加哥期市：CBOT小麦结束四连涨收低，因美国小麦在出口市场面临竞争

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，结束四连涨，交易商称，因有迹象显示美国小麦在出口市场将面临激烈的竞争，尽管最大进口国埃及恢复采购。
埃及国家谷物采购机构GASC周四在其国际小麦采购招标中获得四份投标，此前该国修改了一些进口条款。交易商表示，价格最低的是俄罗斯小麦。
俄罗斯农业部周四称，自9月23日起，俄罗斯将下调小麦出口关税至零。
美国农业部公布，上周出口销售美国小麦56.1万吨，高于市场预估的30-50万吨。
CBOT-12月小麦期货 升2-1/4美分，结算价报4.05-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为54,996口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)