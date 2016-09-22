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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦结束四连涨收低，因美国小麦在出口市场面临竞争

路透芝加哥9月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，结束四连涨，交易商称，因有迹象显示美国小麦在出口市场将面临激烈的竞争，尽管最大进口国埃及恢复采购。

埃及国家谷物采购机构GASC周四在其国际小麦采购招标中获得四份投标，此前该国修改了一些进口条款。交易商表示，价格最低的是俄罗斯小麦。

俄罗斯农业部周四称，自9月23日起，俄罗斯将下调小麦出口关税至零。

美国农业部公布，上周出口销售美国小麦56.1万吨，高于市场预估的30-50万吨。

CBOT-12月小麦期货 升2-1/4美分，结算价报4.05-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为54,996口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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