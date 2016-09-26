版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货走低，受累于技术性卖盘和玉米下跌

路透芝加哥9月26日 - 美国小麦期货周一跌至逾一周最低，交易商称，全球供应充裕和技术性卖盘拖累小麦市场跟随玉米走低。

美国小麦在全球市场缺乏竞争力，且美国玉米收割向前推进，将导致谷物市场供应过剩的问题进一步加剧。预计今年美国玉米丰产。

尽管上周五埃及大规模采购推升俄罗斯小麦价格，但美国小麦价格走软。

CBOT-12月小麦期货 结算价报3.96美元，跌8-3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为68,638口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐