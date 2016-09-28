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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT软红冬麦涨跌互现，近月合约持稳至下跌

路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦周三涨跌互现，近月合约持稳至下跌，远月合约上扬。

对低蛋白小麦供应的需求疲弱，而全球供应充裕。

澳大利亚小麦产量可能不及官方预计的接近创纪录水平，因强降雨加重了近期小麦作物遭受的损害。交易商称，澳大利亚的问题可能扶助促使亚洲客户转而购买美国小麦。

交投最活跃的CBOT-12月小麦期货 在20日移动均线寻获支撑。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.03-1/4美元，跌3/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,629口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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