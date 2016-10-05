芝加哥期市：小麦期货上扬，受助于空头回补和出口销售

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三上扬2.5%，为七周来最大单日百分比涨幅，交易商称，受助于一波空头回补。
最新达成的一笔美国软红冬麦出口交易也扶助支撑指标CBOT小麦合约。
摩洛哥谷物购买机构ONICL周三表示，根据优惠关税协议，购买了26万吨美国软红冬麦。
CBOT-12月小麦期货 结算价报4.05美元，升9-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为110,630口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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