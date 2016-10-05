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市场报道 | 2016年 10月 6日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：小麦期货上扬，受助于空头回补和出口销售

路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三上扬2.5%，为七周来最大单日百分比涨幅，交易商称，受助于一波空头回补。

最新达成的一笔美国软红冬麦出口交易也扶助支撑指标CBOT小麦合约。

摩洛哥谷物购买机构ONICL周三表示，根据优惠关税协议，购买了26万吨美国软红冬麦。

CBOT-12月小麦期货 结算价报4.05美元，升9-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为110,630口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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