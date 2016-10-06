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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：小麦期货回落，受累于获利了结和供应充裕

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四走低，交易商称，受累于获利了结和供应充裕，现货月12月合约 几乎尽数回吐昨日录得的2.4%的涨幅。

CBOT-12月小麦期货 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳3.95-3/4美元。

商品基金持有大规模CBOT小麦净空头头寸，市场很可能出现一波空头回补，尽管全球供应过剩，导致基本面前景利空。

美国农业部报告，上周出口销售美国小麦37.7万吨，低于之前一周的57.0785万吨，且低于分析师预估区间40-65万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,930口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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