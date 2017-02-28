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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升

路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。

CBOT-5月小麦期货收涨5美分，报每蒲式耳4.43-3/4美元。

美国农业部周一称，2月蒙大拿州冬小麦生长状况评级大幅下降，最大冬麦种植州堪萨斯州也小幅下降，但俄克拉荷马和科罗拉多州的评级改善。

中国国家粮食交易中心报告，在国储小麦拍卖中售出29.9653万吨小麦，占计划出售的261万吨小麦的11.5%。

CBOT报告，在首个交割通知日，有958口3月小麦合约交割，超过分析师预期的0-400口。

今日CBOT小麦期货预估成交量为154,745口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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