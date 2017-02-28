芝加哥期市：低吸买盘推动小麦期货跟随玉米和大豆攀升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，因在三日连跌后出现低吸买盘，且跟随玉米和大豆市场强劲上涨的势头。
CBOT-5月小麦期货收涨5美分，报每蒲式耳4.43-3/4美元。
美国农业部周一称，2月蒙大拿州冬小麦生长状况评级大幅下降，最大冬麦种植州堪萨斯州也小幅下降，但俄克拉荷马和科罗拉多州的评级改善。
中国国家粮食交易中心报告，在国储小麦拍卖中售出29.9653万吨小麦，占计划出售的261万吨小麦的11.5%。
CBOT报告，在首个交割通知日，有958口3月小麦合约交割，超过分析师预期的0-400口。
今日CBOT小麦期货预估成交量为154,745口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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