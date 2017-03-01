芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘

标题新闻：葡萄牙财长称预计第二季经济成长或高于3%，今年成长超过2%，受出口和投资带动
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
5月小麦合约大涨13-1/4美分，报每蒲式耳4.57美元，尾盘触及近一周最高的4.57-3/4美元。
对美国大平原南部冬麦种植带可能持续干燥的担忧进一步带动买盘。
市场仍在消化埃及周二透过国际标售购入53.5万吨小麦，为2014年1月来最大规模购买量的消息。
今日CBOT小麦期货预估成交量为137,300口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)