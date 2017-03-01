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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘

路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。

5月小麦合约大涨13-1/4美分，报每蒲式耳4.57美元，尾盘触及近一周最高的4.57-3/4美元。

对美国大平原南部冬麦种植带可能持续干燥的担忧进一步带动买盘。

市场仍在消化埃及周二透过国际标售购入53.5万吨小麦，为2014年1月来最大规模购买量的消息。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,300口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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