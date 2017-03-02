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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因技术性买盘和获利了结

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌，交易商称，因技术性卖盘，和指标5月合约早盘触及一周半高位后出现获利了结。

CBOT-5月小麦期货收跌4-1/4美分，报每蒲式耳4.52-3/4美元，盘中触及2月17日以来最高4.59-1/2美元。

美元走强和商品市场普跌进一步施压小麦市场。汤森路透核心商品CRB指数下跌近1.3%。

美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦35.32万吨，与分析师预期一致。出售新作小麦9.88万吨，不及预期。

CBOT报告，有790口CBOT-3月小麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为108,941口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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