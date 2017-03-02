芝加哥期市：CBOT小麦期货走低，因技术性买盘和获利了结

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌，交易商称，因技术性卖盘，和指标5月合约早盘触及一周半高位后出现获利了结。
CBOT-5月小麦期货收跌4-1/4美分，报每蒲式耳4.52-3/4美元，盘中触及2月17日以来最高4.59-1/2美元。
美元走强和商品市场普跌进一步施压小麦市场。汤森路透核心商品CRB指数下跌近1.3%。
美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦35.32万吨，与分析师预期一致。出售新作小麦9.88万吨，不及预期。
CBOT报告，有790口CBOT-3月小麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为108,941口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。