芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因澳洲产量减少及出口需求良好

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一升至2月中来最高，受澳洲产量减少和出口需求良好的迹象支撑。
澳洲官方预估，2017/18年度小麦产量骤降32%，至2,398万吨。
美国农业部周一报告，周度出口检验小麦53.592万吨，接近市场预估区间高端。
CBOT-5月软红冬麦失守200日移动均线支撑位后，收盘低于日内高位。该合约在过去五个交易日内有四日上涨。
CBOT-5月小麦期货收升5美分，报每蒲式耳4.58-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,749口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。