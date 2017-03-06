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市场报道 | 2017年 3月 7日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因澳洲产量减少及出口需求良好

路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一升至2月中来最高，受澳洲产量减少和出口需求良好的迹象支撑。

澳洲官方预估，2017/18年度小麦产量骤降32%，至2,398万吨。

美国农业部周一报告，周度出口检验小麦53.592万吨，接近市场预估区间高端。

CBOT-5月软红冬麦失守200日移动均线支撑位后，收盘低于日内高位。该合约在过去五个交易日内有四日上涨。

CBOT-5月小麦期货收升5美分，报每蒲式耳4.58-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,749口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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