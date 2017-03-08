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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 05:40 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因天气前景改善

    路透芝加哥3月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下
跌2%，至一周低位，受压于预报称美国乾旱的大平原地区将迎来急需的降
雨。
    
    全球供应过剩也全日打压小麦市场。
    
    指标CBOT-5月合约     跌穿30日移动均线切入位，支撑位在40日移
动均线切入位。该合约收跌9-1/2美分，报每蒲式耳4.47美元。
    
    分析师预计，美国农业部将于周四报告，上周出口小麦35-70万吨。
前周出口小麦45.197万吨。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为93,262口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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