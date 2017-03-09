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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，受玉米和大豆期货跌势拖累

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四连跌第三日，交易商称，受累于玉米和大豆期货下跌，以及美国大平原未来天气状况改善。

CBOT-5月小麦合约收跌3美分，报每蒲式耳4.44美元，盘中跌至3月1日来最低的4.42-1/4美元。

美国农业部下调美国2016-17年度小麦结转库存预估至11.29亿蒲式耳，较2月预估低1,000万蒲式耳，且低于市场预估均值。这支撑小麦期货。

不过，美国农业部上调全球2016-17年度小麦结转库存预估至2.4994亿吨，高于上月预估的2.4861亿吨。

美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦39.16万吨，符合市场预估，出口4万吨新作小麦，低于预估。

今日CBOT小麦期货预估成交量为111,554口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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