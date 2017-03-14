版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT-5月小麦期货收平，走势反复

路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货周二收平，盘中走势反复，交易商称，空头回补带来的支撑抵消了全球供应充足带来的压力。

CBOT-5月小麦合约收平，报每蒲式耳4.30-1/2美元，盘中触及4.28-1/2美元，此为1月31日来的合约最低。

中国国家粮食交易中心报告，周二拍卖国储小麦42.4193万吨，相当于264万吨计划销售规模约16%。

CBOT报告，有37口CBOT-3月小麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,948口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐