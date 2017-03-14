芝加哥期市：CBOT-5月小麦期货收平，走势反复

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货周二收平，盘中走势反复，交易商称，空头回补带来的支撑抵消了全球供应充足带来的压力。
CBOT-5月小麦合约收平，报每蒲式耳4.30-1/2美元，盘中触及4.28-1/2美元，此为1月31日来的合约最低。
中国国家粮食交易中心报告，周二拍卖国储小麦42.4193万吨，相当于264万吨计划销售规模约16%。
CBOT报告，有37口CBOT-3月小麦合约交割。
今日CBOT小麦期货预估成交量为98,948口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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