芝加哥期市：CBOT小麦上涨1.2%，因预计出口需求将增强

欧洲股市：微幅收高，银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，因预计对美国供应的出口需求将增强，近期市场下跌后美国小麦价格在全球市场更具竞争力。
美元下跌也给小麦市场带来支撑。
CBOT-5月小麦合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.36美元。
分析师预计，美国农业部周四上午将报告，上周出口销售美国小麦27.5-65万吨之间，前周销售了43.1584万吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为81,563口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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