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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦上涨1.2%，因预计出口需求将增强

路透芝加哥3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨，因预计对美国供应的出口需求将增强，近期市场下跌后美国小麦价格在全球市场更具竞争力。

美元下跌也给小麦市场带来支撑。

CBOT-5月小麦合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.36美元。

分析师预计，美国农业部周四上午将报告，上周出口销售美国小麦27.5-65万吨之间，前周销售了43.1584万吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为81,563口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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