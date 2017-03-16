版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货收盘持稳，天气预报提供支撑

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四收盘持平。

CBOT-5月小麦期货收盘持平，报每蒲式耳4.36美元。

美国农业部称，上周出口销售旧作小麦26.44万吨，销售新作小麦7.42万吨，位于市场预估区间的低端。

不过，农业部日报告系统称，民间出口商出口12万吨美国硬红冬麦至阿尔及利亚，2016/17年交割。

预报称，美国大平原西南部部分地区干燥天气持续，中西部本周将出现冰冻天气，这扶助支撑小麦市场。

今日CBOT小麦期货预估成交量为67,415口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐