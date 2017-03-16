芝加哥期市：小麦期货收盘持稳，天气预报提供支撑

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
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路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周四收盘持平。
CBOT-5月小麦期货收盘持平，报每蒲式耳4.36美元。
美国农业部称，上周出口销售旧作小麦26.44万吨，销售新作小麦7.42万吨，位于市场预估区间的低端。
不过，农业部日报告系统称，民间出口商出口12万吨美国硬红冬麦至阿尔及利亚，2016/17年交割。
预报称，美国大平原西南部部分地区干燥天气持续，中西部本周将出现冰冻天气，这扶助支撑小麦市场。
今日CBOT小麦期货预估成交量为67,415口。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。