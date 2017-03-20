芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因美国大平原地区天气前景改善

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌， 受压于美国大平原地区将有降雨的天气预报，降雨将有利于最近发芽的小 麦的生长。 指标CBOT-5月软红冬麦 跌穿100日移动均线，收盘接近盘中低位 。该合约下跌6美分，报每蒲式耳4.30-1/4美元。 在上周触及的低位每蒲式耳4.28-1/2美元附近获得支撑。 美国农业部周一称，上周出口检验美国小麦62.4334万吨，高于前周 的54.4166万吨。分析师预计，出口检验小麦数量在35-55万吨之间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为92,774口。(完) (编译 刘静；审校 李军)