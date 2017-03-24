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市场报道 | 2017年 3月 25日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因低吸买盘

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，在现货月5月合约前日触及两个半月低位后反弹。

涨幅受限，因美国大平原南部冬小麦种植带迎来对作物生长有利的降雨，且预报称下周将有更多降雨。

本周，CBOT-5月合约跌11-1/2美分，或2.6%，为连续第三周下跌。

CBOT-5月小麦收高3-3/4美分，报每蒲式耳4.24-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为80,703口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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