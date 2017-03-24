芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因低吸买盘

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，在现货月5月合约前日触及两个半月低位后反弹。

涨幅受限，因美国大平原南部冬小麦种植带迎来对作物生长有利的降雨，且预报称下周将有更多降雨。