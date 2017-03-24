芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因低吸买盘

澳洲经济指标总览--5月24日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，在现货月5月合约前日触及两个半月低位后反弹。
涨幅受限，因美国大平原南部冬小麦种植带迎来对作物生长有利的降雨，且预报称下周将有更多降雨。
本周，CBOT-5月合约跌11-1/2美分，或2.6%，为连续第三周下跌。
CBOT-5月小麦收高3-3/4美分，报每蒲式耳4.24-3/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为80,703口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)