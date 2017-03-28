芝加哥期市：小麦期货收涨，昨日触及数月低位后出现轻微技术性反弹

澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透芝加哥3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，在昨日触及数月低位后出现轻微的技术性反弹。
包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。
涨幅受限，因天气预报显示，美国大平原南部下周将迎来急需的降雨，这将有助于该地区冬小麦的生长，提振收成前景。
CBOT-5月小麦期货收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.24-1/2美元。
农业部周五公布种植意向和季度库存报告前，市场出现头寸调整。接受路透调查的分析师预计，美国春麦和小麦总体播种面积下降，3月1日小麦库存按年增加。
今日CBOT小麦期货预估成交量为95,666口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)