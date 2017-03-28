芝加哥期市：小麦期货收涨，昨日触及数月低位后出现轻微技术性反弹

路透芝加哥3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨，交易商称，在昨日触及数月低位后出现轻微的技术性反弹。

包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

涨幅受限，因天气预报显示，美国大平原南部下周将迎来急需的降雨，这将有助于该地区冬小麦的生长，提振收成前景。

CBOT-5月小麦期货收涨3-3/4美分，报每蒲式耳4.24-1/2美元。

农业部周五公布种植意向和季度库存报告前，市场出现头寸调整。接受路透调查的分析师预计，美国春麦和小麦总体播种面积下降，3月1日小麦库存按年增加。