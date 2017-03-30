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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因农业部报告出炉前有技术性卖盘

    路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌，
因美国农业部周五发布作物报告前出现技术性卖盘。
    
    CBOT-5月小麦合约     收跌4-1/2美分，报每蒲式耳4.21美元。
    
    美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦46.41万吨，高于分析师预
估区间，出口销售新作16.35万吨小麦，符合预期。
    
    接受路透调查的分析师预计，美国春麦和小麦总体播种面积下降，3
月1日小麦库存按年增加。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为97,749口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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