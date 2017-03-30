芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因农业部报告出炉前有技术性卖盘

中国股市：沪综指早盘下跌逾1%，穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌， 因美国农业部周五发布作物报告前出现技术性卖盘。 CBOT-5月小麦合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳4.21美元。 美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦46.41万吨，高于分析师预 估区间，出口销售新作16.35万吨小麦，符合预期。 接受路透调查的分析师预计，美国春麦和小麦总体播种面积下降，3 月1日小麦库存按年增加。 今日CBOT小麦期货预估成交量为97,749口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
斯德哥尔摩--瑞典央行就金融稳定主题举行记者会。央行总裁英韦斯和金融稳定部主管Kasper Roszbach出席(0900)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)