芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因农业部报告出炉前有技术性卖盘

路透芝加哥3月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收跌， 因美国农业部周五发布作物报告前出现技术性卖盘。 CBOT-5月小麦合约 收跌4-1/2美分，报每蒲式耳4.21美元。 美国农业部报告，上周出口销售旧作小麦46.41万吨，高于分析师预 估区间，出口销售新作16.35万吨小麦，符合预期。 接受路透调查的分析师预计，美国春麦和小麦总体播种面积下降，3 月1日小麦库存按年增加。 今日CBOT小麦期货预估成交量为97,749口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)