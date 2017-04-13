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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货长周末前下跌，大平原地区有降雨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。

CBOT-5月小麦合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.29-3/4美元。

因大平原地区近期有降雨，部分分析师预计美国农业部周一的周度作物生长报告将显示，美国冬麦等级改善。

交易员未理会利多的出口销售报告。美国农业部报告，上周出口销售美国小麦旧作42.16万吨，处于行业预估区间的高端，出口新作12.53万吨，符合预期。

周五小麦市场将休市一天。

今日CBOT小麦期货预估成交量为208,074口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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