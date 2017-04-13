芝加哥期市：CBOT小麦期货长周末前下跌，大平原地区有降雨

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。
CBOT-5月小麦合约收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.29-3/4美元。
因大平原地区近期有降雨，部分分析师预计美国农业部周一的周度作物生长报告将显示，美国冬麦等级改善。
交易员未理会利多的出口销售报告。美国农业部报告，上周出口销售美国小麦旧作42.16万吨，处于行业预估区间的高端，出口新作12.53万吨，符合预期。
周五小麦市场将休市一天。
今日CBOT小麦期货预估成交量为208,074口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。