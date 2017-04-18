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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补

路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收涨1-1/2美分，报每蒲式耳4.22-1/2美元，分析师称，因空头回补。

美国小麦产量预期增加限制了涨幅。

美国农业部周一下午报告，上周冬麦生长优良率为54%，与市场预估一致。之前一周为53%。

美国大平原将迎来对作物生长有利的降雨，且天气温和令小麦价格承压，因全球小麦供应充裕。

今日CBOT小麦期货预估成交量为153,472口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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