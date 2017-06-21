版本:
中国
市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，此前一日触及三个半月高位

    路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约     下
跌8美分，报每蒲式耳4.64-1/2美元，此前一日该合约触及三个半月高位
。
    
    对美国大平原北部和加拿大春麦产量前景的担忧支撑了市场。
    
    在美国农业部周四发表周度出口销售报告前，分析师预计，政府将报
告销售美国小麦30-50万吨。
    
    今日CBOT小麦期货成交量预计为149,248口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐