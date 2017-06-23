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市场报道 | 2017年 6月 24日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受玉米期货下跌牵连

    路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约     收
低1-1/2美分，报每蒲式耳4.59-3/4美元，小麦期货从稍早高位回软，交
易商说，因技术性卖盘和玉米期货下跌。
    
    欧洲小麦期货周五收高，因市场在本周稍早触及的近一年高位下方整
固，交易商也在等待热浪对作物造成的伤害程度的数据。
            
    今日CBOT小麦期货成交量预计为136,630口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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