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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货连升第七日，因空头回补

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货周四连升第七日，为2014年4月以来以来交投最活跃合约的最长升势，交易商称，因空头回补和美元走软。

CBOT-5月小麦合约 收涨8-3/4美分， 报每蒲式耳4.77美元，自3月2日触及合约低位以来日日攀升。

CBOT大豆和谷物期货因美元急挫而受到提振，美元走软增加了美国商品在海外市场的竞争力。美元兑欧元走低，之前欧洲央行排除了进一步降息的可能性。

美国周度乾旱监测报告显示，干燥天气在俄克拉荷马和堪萨斯州西部主要冬麦种植区蔓延，这也对市场有利。

截止3月1日，商品基金持有创纪录的CBOT小麦净空头头寸，使市场很容易出现空头回补涨势。

美国农业部报告，截止3月3日当周，出口销售美国旧作小麦33.06万吨，新作小麦10.29万吨，与共计销售旧作和新作小麦20-50万吨的市场预估一致。

CBOT报告，有15口3月软红冬麦合约交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为115,962口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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