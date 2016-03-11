芝加哥期货:CBOT小麦连涨七日后涨势暂停，本周上涨3%

路透芝加哥3月11日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)小麦期货周五走低，七日连涨升至一个月高位后稍作喘息，交易员表示。
基金持有大量小麦净空头头寸，令市场容易出现空头回补涨势。
对美国大平原西部乾旱天气向外蔓延的担忧也提供了支撑。
但创纪录高位的全球小麦库存忧虑犹存，该忧虑令小麦本月初跌至多年低位。
CBOT-5月小麦期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳4.75-3/4美元。本周，该合约上涨15美分，或3.25%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为94,788口。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)