芝加哥期市：CBOT小麦下跌约3%，因预计美国天气状况良好

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透芝加哥5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌3.2%，因随着美国冬麦收割临近，预报显示天气状况良好。
预报显示大平原北部将有降雨，被认为对当地春麦生长有利，增加了市场压力。
小麦期货在前一交易日走坚，但在指标7月软红冬麦合约 在20日波林格区间高端遇到阻力后转跌。
全球供应充裕继续给市场施压。
5月，CBOT软红冬麦下挫4.6%，K.C.硬红冬麦 下跌5.4%，MGEX春麦 下挫3.6%。
CBOT-7月小麦合约 收跌17美分，报每蒲式耳4.64-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为154,029口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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