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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌约3%，因预计美国天气状况良好

路透芝加哥5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌3.2%，因随着美国冬麦收割临近，预报显示天气状况良好。

预报显示大平原北部将有降雨，被认为对当地春麦生长有利，增加了市场压力。

小麦期货在前一交易日走坚，但在指标7月软红冬麦合约 在20日波林格区间高端遇到阻力后转跌。

全球供应充裕继续给市场施压。

5月，CBOT软红冬麦下挫4.6%，K.C.硬红冬麦 下跌5.4%，MGEX春麦 下挫3.6%。

CBOT-7月小麦合约 收跌17美分，报每蒲式耳4.64-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为154,029口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 母红)

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