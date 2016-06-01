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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因低吸买盘和美元走弱

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三升1.9%，交易员称，因在价格跌至一周低位后出现一波逢低买盘和空头回补。

美元走疲，令以美元计价的商品对海外投资者更有吸引力，增添了市场强劲人气。

交易员还注意到，随着收割临近，市场担心美国大平原南部地区过度潮湿天气可能使作物质量下降。

CBOT-7月小麦合约 收高9-1/4美分，报每蒲式耳4.73-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为98,904口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

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