芝加哥期市：CBOT小麦连升第五日，因担心欧洲作物质量和产量

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透芝加哥6月7日 - 美国小麦期货周二走坚，交易员称，因担心欧洲严重暴雨将影响即将要收割的作物产量和质量。
一波空头回补也给市场提供了进一步支撑。
交投最活跃的CBOT软红冬麦合约 连续第五日上涨，在此波涨势中累计升9.9%。
盘初价格下挫，但在指标7月软红冬麦小麦合约 跌穿20日波林格区间的高端后，一波技术性买盘推高价格。
在周一触及的六周高位处有阻力存在。
CBOT-7月小麦合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳5.09美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为198,166口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。