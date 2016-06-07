版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连升第五日，因担心欧洲作物质量和产量

路透芝加哥6月7日 - 美国小麦期货周二走坚，交易员称，因担心欧洲严重暴雨将影响即将要收割的作物产量和质量。

一波空头回补也给市场提供了进一步支撑。

交投最活跃的CBOT软红冬麦合约 连续第五日上涨，在此波涨势中累计升9.9%。

盘初价格下挫，但在指标7月软红冬麦小麦合约 跌穿20日波林格区间的高端后，一波技术性买盘推高价格。

在周一触及的六周高位处有阻力存在。

CBOT-7月小麦合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳5.09美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为198,166口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐