芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因获利了结及收割加快

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透芝加哥6月9日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四下挫1.6%，交易商称，结束六日连升，昨日小麦期货触及七个月高位。
冬麦收割加快带来的季节性压力令小麦承压，农户继续在美国中西部东部及大平原南部地区加紧收割。
美元走强令美国商品对寻求对冲通胀的投资人而言吸引力降低，令商品卖压加重。
许多投资人在周五美国农业部发布供需报告前也轧平仓位。预计美国农业部将上调美国小麦总产量预估和结转库存预估。
美国公布周度出口销售小麦22.38万吨，低于分析师预估的30-50万吨。
指标7月软红冬麦小麦合约 收低9-1/4美分，报每蒲式耳5.10-1/4美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为185,554口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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