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市场报道 | 2016年 6月 10日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，因获利了结及收割加快

路透芝加哥6月9日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四下挫1.6%，交易商称，结束六日连升，昨日小麦期货触及七个月高位。

冬麦收割加快带来的季节性压力令小麦承压，农户继续在美国中西部东部及大平原南部地区加紧收割。

美元走强令美国商品对寻求对冲通胀的投资人而言吸引力降低，令商品卖压加重。

许多投资人在周五美国农业部发布供需报告前也轧平仓位。预计美国农业部将上调美国小麦总产量预估和结转库存预估。

美国公布周度出口销售小麦22.38万吨，低于分析师预估的30-50万吨。

指标7月软红冬麦小麦合约 收低9-1/4美分，报每蒲式耳5.10-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为185,554口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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