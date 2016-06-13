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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因美国收割压力和全球库存充裕

路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易员称，因美国冬麦收割推进，堪萨斯城市场领跌。

CBOT-7月软红冬麦 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳4.91-1/4美元，盘中触及4.90-3/4美元，为6月3日以来最低位，接近200日移动均线切入位。

美国大平原的现货小麦交易商报告早期收割的软红冬麦产量良好，变量蛋白质含量水平上佳。

路透调查的分析师预计美国农业部周一稍晚将发布，12%的美国冬麦完成收割，比前周多2个百分点。

交易员仍在消化上周五发布的美国农业部月度供需报告，政府预计2016/17年全球小麦结转库存升至纪录高位的2.5784亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为193,157口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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