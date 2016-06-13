芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因美国收割压力和全球库存充裕

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌，交易员称，因美国冬麦收割推进，堪萨斯城市场领跌。
CBOT-7月软红冬麦 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳4.91-1/4美元，盘中触及4.90-3/4美元，为6月3日以来最低位，接近200日移动均线切入位。
美国大平原的现货小麦交易商报告早期收割的软红冬麦产量良好，变量蛋白质含量水平上佳。
路透调查的分析师预计美国农业部周一稍晚将发布，12%的美国冬麦完成收割，比前周多2个百分点。
交易员仍在消化上周五发布的美国农业部月度供需报告，政府预计2016/17年全球小麦结转库存升至纪录高位的2.5784亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为193,157口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)