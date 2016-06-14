芝加哥期市：CBOT小麦连续第四日下跌，因美国收割压力

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第四日下跌，交易员称，因技术性卖盘和美国收割推进的压力。

受投资者对下周英国可能脱欧的忧虑拖累，商品市场和股市普遍疲弱，盘初给此间市场带来压力。

CBOT-7月小麦合约 收跌6-1/4美分，报每蒲式耳4.85美元，跌穿位于4.9美元附近的200日移动均线技术支撑位。

美国农业部周一晚些时候称，美国冬麦收割完成11%，高于前周的2%，但落后于18%的五年均值。

美国农业部称，美国春麦生长优良率为79%，与之前一周一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为211,002口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)