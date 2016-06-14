芝加哥期市：CBOT小麦连续第四日下跌，因美国收割压力

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二连续第四日下跌，交易员称，因技术性卖盘和美国收割推进的压力。
受投资者对下周英国可能脱欧的忧虑拖累，商品市场和股市普遍疲弱，盘初给此间市场带来压力。
CBOT-7月小麦合约 收跌6-1/4美分，报每蒲式耳4.85美元，跌穿位于4.9美元附近的200日移动均线技术支撑位。
美国农业部周一晚些时候称，美国冬麦收割完成11%，高于前周的2%，但落后于18%的五年均值。
美国农业部称，美国春麦生长优良率为79%，与之前一周一致。
今日CBOT小麦期货预估成交量为211,002口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。