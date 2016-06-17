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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦在六日连跌后反弹，但周线下挫

路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五受低吸买盘推动上涨，此前连续六日下跌，交易员称，能源等其它商品市场普遍走高给本间市场提供了支撑。

CBOT-7月小麦收高8-3/4美分，报每蒲式耳4.81-1/4美元。

市场的反弹受限，因美国冬麦收割推进带来季节性压力，近日价格也因此被拖低。

CBOT-7月小麦合约 本周下跌13-3/4美分，或2.8%。

世界第二大小麦生产国印度延长25%小麦进口税实施的时间，以便在本国小麦库存高企之际阻止国外廉价小麦进入。

法国农业部下属的农作物办公室称，截至6月13日当周，软麦生长优良率下降至75%，低于前一周的79%，表明自上月以来，强降雨对小麦质量造成了影响。

今日CBOT小麦期货预估成交量为141,315口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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