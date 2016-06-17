芝加哥期市：CBOT小麦在六日连跌后反弹，但周线下挫

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
路透芝加哥6月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五受低吸买盘推动上涨，此前连续六日下跌，交易员称，能源等其它商品市场普遍走高给本间市场提供了支撑。
CBOT-7月小麦收高8-3/4美分，报每蒲式耳4.81-1/4美元。
市场的反弹受限，因美国冬麦收割推进带来季节性压力，近日价格也因此被拖低。
CBOT-7月小麦合约 本周下跌13-3/4美分，或2.8%。
世界第二大小麦生产国印度延长25%小麦进口税实施的时间，以便在本国小麦库存高企之际阻止国外廉价小麦进入。
法国农业部下属的农作物办公室称，截至6月13日当周，软麦生长优良率下降至75%，低于前一周的79%，表明自上月以来，强降雨对小麦质量造成了影响。
今日CBOT小麦期货预估成交量为141,315口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
--香港货柜码头吞吐量自去年8月起再度恢复增长，和记港口 香港国际货柜码头董事总经理及行政总裁严磊辉在接受本报专访时表示，吞吐量录得增长或受惠于春节效应，相信未来随中转需求增加将会止跌回升，惟坦言2016年全年本港货量仍有机会跌破2,000万标准箱（TEU），见14年新低。
周五美股表现参差，道指 微跌，纳指创新高。本周特朗普正式就任及英国首相会表明「脱欧」的谈判立场，都有机会影响环球市况。还有两周便过农历年，市况应渐趋淡静，恒指 本月已升了4.3%，趁长假在即，调整一下亦不奇。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。