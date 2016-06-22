芝加哥期市：CBOT小麦收盘涨跌互现，但幅度有限

标题新闻：欧洲债券交易量去年下降3.7%至22.3万亿欧元，但美大选后交易急升限制了降幅-Trax
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路透芝加哥6月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收盘涨跌互现，但幅度不大，交易员称，现货合约 上涨，受助于前一交易日跌至一个月低位后出现的空头回补。
CBOT-7月小麦合约 收涨1/4美分，报每蒲式耳4.58-3/4美元，而远月合约收低。
美元 下挫提供了支撑，因增加了美国小麦在全球市场的吸引力。
全球小麦库存充裕限制了上行动能。
今日CBOT小麦期货预估成交量为149,174口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。
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