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市场报道 | 2016年 6月 24日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因玉米期货下跌及收割压力

路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下滑，收盘接近日低，因玉米市场疲弱，且收割带来压力，预计美国将丰产。

一些空头回补和逢低承接买盘限制了市场的跌幅。

美国农业部公布，最近一周出口销售46.28万吨2016-17年度小麦，符合市场预估，出口销售2,500吨2017-18年度小麦。

CBOT-7月小麦合约 收低4-1/2美分，报每蒲式耳4.54-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为128,849口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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