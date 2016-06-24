芝加哥期市：CBOT-7月小麦期货尾盘反弹，但本周下跌5.5%

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透芝加哥6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收盘大部分走低，跟随商品市场普跌走势，此前英国公投决定离开欧盟，但现货月7月合约 尾盘小幅转升。
CBOT-7月合约 收高1/2美分，报每蒲式耳4.54-3/4美元，在跌至4.41-3/4美元的合约低位后因空头回补反弹。
但该合约本周收跌26-1/2美分，或5.5%，受制于美国收割压力和全球小麦供应充裕。
美元指数 在英国决定脱欧后上涨也给小麦带来压力，因令美国作物在全球市场吸引力下降。
今日CBOT小麦期货预估成交量为159,313口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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