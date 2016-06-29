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市场报道 | 2016年 6月 30日 星期四 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，丰产预期带来压力

路透芝加哥6月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，预计美国大平原和中西部都将丰产，给市场带来压力。

交易商也表示，下滑也因技术性卖压，尾盘跌势加速。

CBOT软红冬麦全线触及合约低点，近月合约跌至3月2日来最低。

分析师预计，周四早美国农业部将公布上周出口销售2016/17年度小麦30-60万吨。

CBOT-7月小麦 收低14-1/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为147,656口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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