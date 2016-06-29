芝加哥期市：CBOT小麦期货下滑，丰产预期带来压力

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透芝加哥6月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下滑，预计美国大平原和中西部都将丰产，给市场带来压力。
交易商也表示，下滑也因技术性卖压，尾盘跌势加速。
CBOT软红冬麦全线触及合约低点，近月合约跌至3月2日来最低。
分析师预计，周四早美国农业部将公布上周出口销售2016/17年度小麦30-60万吨。
CBOT-7月小麦 收低14-1/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为147,656口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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